Горно-Алтайск, , 13:37 — REGNUM Глава Алтая Олег Хорохордин сегодня, 7 ноября принимает участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске. По его словам, из всех трёх стран, с которыми граничит республика, наиболее тесно взаимодействует именно с Казахстаном в сфере сельского хозяйства.

В интервью изданию «Федерал Пресс» он отметил, что вскоре Республику Алтай с соседней страной свяжет дорога — осталось достроить ещё 25 км трассы.

«Этот проект поможет увеличить объемы экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности с Алтая в Восточно-Казахстанскую область. Также мы ожидаем, что вырастет турпоток из Казахстана в Республику Алтай, вдоль трассы будет развиваться и придорожный сервис», — отметил Олег Хорохордин.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях форума сегодня пройдёт встреча президентов двух стран — Владимира Путинаи Касым-Жомарта Токаева. Главы государств проведут отдельную встречу, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

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