Брюссель, , 13:40 — REGNUM Рост ВВП России в 2019 году составит не 1,5%, а лишь 1%. Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии.

До 1,5% показатель был понижен Еврокомиссией в мае текущего года, тогда снижение составило только 0,1%. Показатель на 2020 год также скорректирован: с 1,8% весной до 1,4%.

Прогноз роста мировой экономики на 2019 год Еврокомиссия снизила с 3,1% до 2,8%, для роста ВВП еврозоны снижение составило десятую часть процентного пункта: с 1,2% с 1,1% на 2019 год. Изменение ожиданий связано с мировым спадом.

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