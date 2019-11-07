Москва, , 13:27 — REGNUM Работа по переходу на цифровое телевещание в России стала самым масштабным проектом в этой сфере в мире. Об этом 7 ноября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что впервые начал заниматься этим вопросом 12 лет назад, а год назад было принято решение об отказе от аналогового вещания.

«Это был самый большой цифровой проект в мире, поэтому мы так долго его и вели. И по охвату территории, и, конечно, по инфраструктуре, которую нужно было построить», — сказал глава правительства.

Медведев уверен, что реализация проекта стала неплохим опытом импортозамещения в отрасли, поскольку более 60% передатчиков, используемых в сети, произведены в России.