Рим, , 13:25 — REGNUM Реализация автомобилей в Италии выросла в октябре 2019 года на 6,7%, до 156 851 экземпляра. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

За десять месяцев 2019 года продажи на итальянском авторынке упали на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 1 624 922 единиц.

По информации ANFIA, продажи автомобилей отечественных брендов в Италии уменьшились в октябре на 2,3%, до 34,054 единиц. А вот реализация машин иностранных марок, наоборот, выросла на 9,5%, до 122,797 единиц.

Кроме того, сообщается, что продажи на вторичном авторынке Италии в октябре снизились на 6,1%. Всего за месяц на итальянском авторынке было продано 396 981 авто с пробегом. За период с января по октябрь 2019 года перепродажи упали в Италии на 5%, до 3 528 619 единиц.

Напомним, рост продаж на 13,4% в сентябре 2019 года в ANFIA связали с введением в Евросоюзе новых правил сертификации авто WLTP в 2018 года из-за чего уровень продаж тогда был небольшой.

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