Омск, , 13:23 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков представил полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло и главам сибирских регионов выставку XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в областном правительстве.

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На выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана» были представлены проекты российских и казахстанских предприятий и компаний.

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Как подчеркнул Сергей Меняйло, форум станет определённым толчком для развития регионов России и Казахстана.

По словам Меняйло, подобные форумы переходят в практическое русло, дают определённый толчок.

«Только на таких форумах можно перевести все взаимоотношения на более высокий уровень, в том числе на межгосударственный. И это даёт возможность потом в регионах работать бизнесу на их основании», — прокомментировал сибирский полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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