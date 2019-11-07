Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM На территории порта Танджунг Лангсат (штат Джохор, Малайзия) открылся завод российской компании «Оргхим» по производству неканцерогенных технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегоросдкой области.

По словам глава холдинга «Оргхим» Николая Ходова, это стало первым российским производством, открытым на территории Малайзии. Стоимость строительства площадки составила 59,2 млн долларов, около 40 млн долларов было предоставлено «Газпромбанком».

На предприятии уже в октябре 2019 года была выпущена первая продукция. Мощность завода составит 700 тыс. тонн в год. Кроме производственной площадки в малазийском порту построен терминал, предназначенный для хранения сырья и готовой продукции. Срок окупаемости проекта в компании оценивают в семь лет. Производство позволит увеличить экспорт не только компании, но и всей Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа внешний торговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 32%. Объем экспорта области за указанный период составил 3 млрд долларов. По словам губернатора Глеба Никитина, идут поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличились продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию.

Общий показатель внешнеторгового оборота региона за восемь месяцев составил 5,1 млрд долларов, это 16-й результат в России и второй в ПФО — после Татарии.