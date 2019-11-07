Чебоксары, , 13:16 — REGNUM В Чувашии проводится проверка в отношении республиканских чиновников по делу о банкротстве государственного унитарного предприятия «Чувашавтотранс». Проверка инициирована на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных пятью статьями уголовного кодекса — в частности, превышения и злоупотребления полномочиями, халатности, преднамеренном банкротстве. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По его словам, «организована проверка действий (бездействия) должностных лиц республиканских органов власти, повлекших ряд негативных последствий в связи с банкротством ГУП «Чувашавтотранс». Речь идёт о признаках преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»), ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

"В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка законности и причинам отчуждения имущества «Чувашавтотранса», а также достаточности мер, предпринимавшихся по обеспечению бесперебойного функционирования предприятия, в том числе субсидированию пассажирских перевозок. Указанные действия (бездействие) повлекли последствия в виде несвоевременной выплаты заработной платы его работникам, нарушения автобусного пассажирского сообщения в Чувашской Республике и банкротства предприятия», — сказал Олег Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал «Чувашавтотранса» банкротом. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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