Москва, , 13:14 — REGNUM Страны Евросоюза потеряли от введения санкций в отношении России около 100 миллиардов долларов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на конференции «Словацкое национальное восстание и современность».

«Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно — потери стран Евросоюза составляют порядка 100 миллиардов долларов», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил «крымский» пакет санкций до 23 июня 2020 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осуждает санкционную политику в отношении стран, а также торговые войны