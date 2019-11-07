Брянск, , 13:09 — REGNUM Арбитражный суд Брянской области признал акционерное общество «Брянское мороженое» несостоятельным должником, сообщили 7 ноября в пресс-службе суда. Общая сумма долгов фабрики превышает 40 млн рублей.

Анализ финансового состояния «Брянского мороженого» провели на основании бухгалтерской и налоговой отчётностей, а также справок и иной документации, представленной государственными учреждениями. Требования кредиторов в общей сумме составляют 40 680 341 руб. 83 коп. По решению арбитража на фабрике открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 5 мая 2020 года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Общая площадь фабрики составляется более 22 тысяч квадратных метров. До запуска производства дело так и не дошло.

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