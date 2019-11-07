Сухум, , 13:07 — REGNUM 6 ноября президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством Национального банка Абхазии и руководителями коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждались вопросы современного состояния банковской сферы Абхазии, предложения по кредитованию юридических и физических лиц и перспективы развития этого направления.

Рауль Хаджимба обратил внимание на необходимость укрепления банковской системы республики и дал соответствующие поручения Администрации Президента, министерствам финансов и экономики, Нацбанку Абхазии.

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