Москва, , 13:06 — REGNUM Закон о наделении органов местного самоуправления правом оценивать качество проведенного капитального ремонта, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Так, региональный оператор получает возможность включать представителей органов местного самоуправления в состав комиссии по приемке услуг и работ в рамках капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того, закон также устанавливает срок, в течение которого местные власти могут принять решение о проведении капремонта в случае, если такое решение не приняли собственники-участники фонда капремонта. Сегодня такие сроки не определены, поэтому закон устанавливает, что у местных властей есть один месяц на принятие соответствующего решения.