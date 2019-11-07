Москва, , 13:05 — REGNUM Как и ожидалось запасы сырой нефти, согласно данным Информационного агентства энергетики США, оказались выше прогнозов. Однако нефтяной рынок остается стабильным на фоне позитивных новостей, поступающих с торговых фронтов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«США и Китай договорились о пропорциональном поэтапном снижение тарифов на товары. Но когда именно будет заключена данная сделка — вопрос пока обсуждается. Торговый оптимизм вновь вызвал позитивную волну на рынках, при этом европейские рынки достигли четырехлетнего максимума.

Ближний Восток готовится к крупному мероприятию связанного с публичным размещением крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco 9 ноября, но акции официально начнут торговаться на местной бирже Tadawul только в декабре.

Но Саудовская Аравия не хочет замыкаться на местном рынке и хотят глобальных инвесторов. А местные банки предлагают дешевые кредиты, чтобы поощрять частных инвесторов. Китайские государственные компании рассматривают возможность крупных инвестиций в Aramco на общую сумму от $5 до $10 млрд.

Одной из заинтересованных сторон Китая является Фонд Шелкового пути. Инвестиции такого размера позволят Китаю застраховаться от высоких цен на нефть. А также укрепит связи между Китаем и Саудовской Аравией. Для Aramco инвестиции такого размера будут иметь большое значение для обеспечения успеха IPO.

Успешность проекта также позволит в дальнейшем привлекать иностранных инвесторов. В этой связи цены на нефть продолжат оставаться стабильными, пока геополитические факторы этого позволяют. Нефть марки Brent будет торговаться возле $62,50 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI вырастит до $57 за баррель», — предполагает эксперт.

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