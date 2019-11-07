Москва, , 12:59 — REGNUM Рубль 6 ноября ускорил снижение в паре с долларом, который едва не достиг отметки 64 руб. Этому способствовало падение нефтяных цен, неудачный аукцион Минфина, где спрос не дотянул до предложения, а также общая неопределенность на рынках из-за угрозы переноса подписания промежуточной торговой сделки между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 7 ноября, давление на российскую валюту ослабло благодаря некоторому оживлению интереса к риску на сообщениях о готовности министерства торговли Китая к обсуждению масштабов отмены взаимных торговых пошлин. Нефть марки Brent тоже перешла к росту и вернулась выше уровня $62 за баррель, отыграв резкий рост запасов сырой нефти в США почти на 8 млн баррелей.

Текущая неопределенность в паре доллар/рубль объясняется, прежде всего, неоднозначными сигналами с торгового фронта, которые продолжают дирижировать динамикой рисковых активов в целом.

При этом после недавнего отката российской валюты от трехмесячных максимумов угроза прорыва отметки 64 руб. возросла и может реализоваться в случае более ощутимого охлаждения интереса к покупкам высокодоходных активов.

В ближайшее время котировки с большой долей вероятности смогут удержаться над уровнем 63,45 руб., а впоследствии постепенно вернуться к росту, если перенос сроков заключения первой фазы торговой сделки подтвердится.

В пользу развития медвежьей коррекции по российской валюте говорит также ее локальная перекупленность, которая накопилась за последний месяц», — пояснил эксперт.

Читайте также: Обстановка для рубля остаётся благоприятной