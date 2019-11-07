Москва, , 12:50 — REGNUM Большинству работодателей в России (40%) не нравятся работники, меняющие работу чаще, чем раз в год. Они называют их «чересчур подвижными». Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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По мнению 32% работодателей, часто менять место работы — это значит увольняться раз в полгода. Для 10% представителей кадровых служб критична смена работодателей чаще, чем раз в три года.

Для 2% работодателей «слишком мобильный специалист» тот, кто меняет работодателя чаще, чем раз в пять лет. Не считает часто меняющих рабочее место соискателей «летунами» 10% работодателей.

Опрос проведен 30 сентября—23 октября 2019 года в 115 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) удовлетворены своим местом работы.

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