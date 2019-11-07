Саров, Нижегородская область, 7 ноября 2019, 12:49 — REGNUM Департамент финансов администрации Сарова объявил тендер на оформление возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности 120 млн рублей. Аукцион проведут 20 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.Срок кредитной линии — 1096 календарных дней, а срок действия транша — 90 дней. На проценты планируется потратить 31 900 744,67 рубля из бюджета города. Процентная ставка не должна быть выше 8,861% годовых.»Открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности для финансирования дефицита бюджета города Сарова», — отмечается в техзадании. На 1 октября 2019 года консолидированный долг муниципального образования превышал 45,312 млн рублей. За девять месяцев 2019 года бюджет города исполнен по доходной статье на 2,638 млрд рублей, расходной — 2,431 млрд рублей. В декабре 2018 года бюджетный закон приняли с такими параметрами: доходы — 3520,6 млн рублей, расходы — 3605,2 млн рублей при дефиците 84,8 млн рублей. Напомним, ранее стало известно о планах минфина Нижегородской области взять сразу несколько кредитов у коммерческих организаций. В общей сложности для покрытия бюджетного дефицита и погашения прочих долгов планируется взять в долг под проценты 33 млрд рублей.
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Система государственных закупок была введена в РФ в 2013 году и распространяется на все госучреждения, министерства и ведомства, а также госкомпании. Основной целью введения госзакупок было обеспечение прозрачности процедуры и возможности исполнителей конкурировать.
Государственные закупки проходят в форме аукциона и конкурса через единую информационную систему. По закону, госструктура должна выбрать наиболее бюджетный вариант исполнения своего заказа.
В определенных законом случаях госзакупки могут быть проведены без конкурентной процедуры. Так, госзакупки могут осуществляться у единственного поставщика на основании соответствующего распоряжения президента РФ или правительства РФ. Кроме того, такие правила касаются, например, закупки товаров, работ и услуг для нужд естественных монополий, для выполнения работ по мобилизационной подготовке в стране, для по ставок оружия и военной техники, оказания услуг по водо- и теплоснабжению, сохранению памятников культуры и для других, указанных в законе, нужд.
Сюжет содержит новости, касающиеся эффективности работы системы госзакупок, а также ее изменения.
Государственные закупки проходят в форме аукциона и конкурса через единую информационную систему. По закону, госструктура должна выбрать наиболее бюджетный вариант исполнения своего заказа.
В определенных законом случаях госзакупки могут быть проведены без конкурентной процедуры. Так, госзакупки могут осуществляться у единственного поставщика на основании соответствующего распоряжения президента РФ или правительства РФ. Кроме того, такие правила касаются, например, закупки товаров, работ и услуг для нужд естественных монополий, для выполнения работ по мобилизационной подготовке в стране, для по ставок оружия и военной техники, оказания услуг по водо- и теплоснабжению, сохранению памятников культуры и для других, указанных в законе, нужд.
Сюжет содержит новости, касающиеся эффективности работы системы госзакупок, а также ее изменения.