Москва, , 12:38 — REGNUM Правительство готовит проект по реструктуризации бюджетных кредитов регионов, который предусматривает списание долгов при условии эффективных вложений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Мы идём на то, чтобы реструктурировать бюджетные кредиты. Чтобы эти средства реструктуризации бюджетных кредитов высвобождающиеся шли на новые инвестиции — только на таких условиях это можно делать. И дальше если доходы от этих инвестиций, а доходы от этих инвестиций будут поступать в бюджет, то мы готовы на эти доходы списывать задолженности по тем бюджетным кредитам, которые были реструктурированы», — заявил Силуанов.

«Эффект прямой, заинтересованность регионов прямая. Создавать новые рабочие места, производство, получай доходы — и твои обязательства, которые ты ранее накопил, будут уменьшаться. Хорошее предложение!» — добавил он.

Такой инструмент будет предоставляться субъектам РФ начиная с 2020 года, указал министр.