Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM Счётная палата России предлагает увеличить минимальный взнос за капитальный ремонт в Ростовской области до 13,6 рублей. Как полагают эксперты, сложности с реализацией программы капремонта связаны с маленьким тарифом.

В настоящее время на Дону размер взноса на капремонт составляет 9,92 рубля (за 1 кв. метр). В Счётной палате России считают, что эта сумма должна составлять не менее 18,49 рубля, пишет портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с 1 октября 2018 года размер взносов за капитальный ремонт вырос почти на 40%. Жители Дона были возмущены резким подорожанием. Затем власти пообещали «заморозить» минимальный размер взносов на капитальный ремонт на три года.

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