Москва, , 12:34 — REGNUM Законопроект о праве граждан, зарегистрированных как самозанятые, принимать участие в процедуре госзакупок правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

В частности, правительство предлагает предоставить самозанятым те же права в процессе госзакупок, которые есть сегодня у индивидуальных предпринимателей и представители малого и среднего бизнеса. Сегодня самозанятым не запрещено участвовать в госзакупках, но процедура проходит для них на общий основаниях, а малому и среднему бизнесу предоставляют льготы — например, оплата услуг проводится для них в сокращенные сроки.

Правительство же предлагает распространить условия проведения процедуры госзакупок, действующие для малого и среднего бизнеса, в том числе на самозанятых граждан. Такие нормы коснутся граждан, которые участвуют в эксперименте по введению режима самозанятых, который действует сегодня в четырех регионах РФ — Москве, Московской и Калужской области, а также Татарии.

Между тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин уже обсуждает законопроект о распространении эксперимента по самозанятым еще на 19 регионов РФ. Кроме того, первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что правительство намерено распространить действие эксперимента на все регионы РФ уже с июля 2020 года.