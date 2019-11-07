Москва, , 12:27 — REGNUM Избыточные требования, мешающие инвесторам вкладывать средства в различных регионах России, будут полностью отменены к 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Такие старые, избыточные требования будут отменены к 2021 году, а часть из них — уже обещают к 2020 году», — заявил Силуанов.

Данная работа идёт в рамках специального плана по стимулированию роста инвестиций, который решает системные задачи, в том числе направлен на отмену «ненужных, старых требований, которые мешают вложениям средств инвесторам», пояснил он.

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