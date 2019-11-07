Чебоксары, , 12:26 — REGNUM Банк России назначил временную администрацию по управлению ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», у которого отозвана лицензия. Приказ подписал 7 ноября первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Туллин.

Согласно документу, временная администрация будет управлять банком до вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и открытии конкурсного производства. В её состав вошли 38 человек.

Руководить временной администрацией будет Елена Пожарская, которая работает консультантом отдела временных администраций финансовых организаций управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России. Её заместителями являются консультант того же отдела Денис Корякин и начальник отдела обеспечения работы временных администраций департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Как сообщало ИА REGNUM, у коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) с 7 ноября 2019 года отозвана лицензия на банковские операции. В числе причин — проведение сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты.

Напомним, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является республика в лице минюста Чувашии. По данным ЦБ РФ, напрямую ведомство на 21 декабря 2018 года владело в банке долей в 36,29%. Помимо этого, влияние на банк у него было и через АО «Волжская инвестиционная компания», владеющей 46,6% доли в ПАО. Конечными бенефициарами последней числятся минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%, и три физлица.

Ранее депутат Госдумы Олег Николаев констатировал, что лишение лицензии у чувашского банка означает «сужение возможностей для кредитования, прежде всего, малого и среднего бизнеса», который являлся основным потребителем услуг. Он отметил, что последние годы в республике банкротятся крупные предприятия, собственником которых была Чувашия, что может говорить о том, что республика «как акционер очень плохо управляла своими активами».

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