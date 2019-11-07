Москва, , 12:14 — REGNUM В России разрабатывается инвестиционный налоговый вычет, который подойдёт для всех регионов вне зависимости от их уровня финансовой обеспеченности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Сейчас прорабатывается вопрос введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах РФ и о формирования механизма обеспечения финансовой устойчивости бюджетам регионов», — заявила Матвиенко.

Работу в этом направлении в настоящее время ведёт Министерство финансов, отметила она.

«В том числе за счёт плавной реструктуризации бюджетных кредитов и ослабления требований по размеру долгового бремени. Это должно снять противоречия между стремлением регионов удержать дефицит в заданных рамках и необходимостью создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Потому что по-другому экономика развиваться не сможет», — подчеркнула она.

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