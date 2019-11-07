Москва, , 12:13 — REGNUM Российские власти должны начать воспринимать налоговые льготы как форму инвестиции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Налоговые льготы — это не привилегия отдельным компаниям, отдельным структурам. Это, по сути, государственная инвестиция. И к этой теме надо относиться очень-очень аккуратно, чтобы любые налоговые льготы давали большую эффективность, хорошие результаты», — заявила Матвиенко.

Однако не всегда они работают должным образом, отметила она.

«Сегодня регионам предоставлено право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Казалось бы, инструмент полезный как для регионов, так и, безусловно, для бизнеса. Но, к сожалению, на практике далеко не всё гладко. Фактически для небогатых регионов эта возможность остаётся недоступной. Теоретически они могут, но по условиям для этих регионов это невозможно», — указала спикер Совфеда.