Москва, , 12:08 — REGNUM Всего за октябрь 2019 года в России был продан 20 141 автомобиль южнокорейской компании KIA, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

За период с января по октябрь 2019 года в стране было продано 188 282 автомобиля южнокорейской марки, что сопоставимо с объемом продаж 2018 года (-0,1%).

Стоит отметить, что KIA на протяжении долгого времени становится лидером по числу проданных на российском авторынке машин.

Модельный рейтинг KIA на российском рынке возглавляет модель Rio. За октябрь жители России приобрели 8 724 автомобилей, что на 10% больше, чем год назад. На втором месте — бизнес-седан KIA Optima, который в октябре раскупили в количестве 2 658 штук (-1%). Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Sportage. За октябрь его приобрел 2 101 автолюбитель (-4%).

По сообщению автопроизводителя, флагманский кроссовер KIA Sorento Prime в октябре установил собственный рекорд месячных продаж — было продано 1 148 машин (+11%). Кроме того, за отчетный период было реализовано 1077 экземпляров KIA Cerato.

Напомним, по данным на 6 ноября 2019 года, почти в 100 городах России работают 193 официальных дилера KIA.

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