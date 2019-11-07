Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM ФНС России в рамках банкротного дела нижегородского завода, производящего дизель-генераторы ОАО «РУМО», заявила претензии на сумму свыше 67 млн рублей. Требование госведомства было удовлетворено в полном объёме, утяжелив бремя долгов предприятия, взятого под внешнее управление в сентябре 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд решил включить в реестр требование ФНС России в размере 67 082 159 рублей 84 копеек.

«Установить следующую очерёдность удовлетворения требований: 53 553 558 руб. 00 коп., требования кредиторов второй очереди, 13 528 601 руб. 84 коп., требования кредиторов третей очереди, учитывающиеся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов», — отмечается в определении суда.

В сентябре-ноябре 2016 года налоговый орган на основании акта выездной налоговой проверки привлёк завод к ответственности за совершение налогового правонарушения.

«В нарушении п. 6 ст. 226 НК РФ ОАО «Румо» за период с 01.05.2013 по 31.08.2016 года несвоевременно и не в полном объёме перечисляло в бюджет, исчисленный и удержанный налог на доходы физических лиц», — уточнялось в материалах дела.

Долги и стали причиной для обращения с ходатайством.

Напомним, нижегородский завод ведёт свою историю с 1874 года, когда был создан его рижский предшественник. В Нижнем Новгороде предприятие базируется уже порядка 104 лет. После появления финансовых проблем часть его имущества была арестована и реализована с торгов, что позволило погасить долги перед работниками. В апреле 2019 года более 1 тыс. сотрудников компании получили 110 млн рублей, которые им задолжал работодатель. В восстановлении трудовых прав приняла участие прокуратура.

Завод на сегодня, пройдя через наблюдение, находится под внешним управлением. Данная процедура продлится 1,5 года, хотя часть кредиторов уже сейчас настаивает на банкротстве «РУМО», отмечая, что вряд ли возможно восстановить его платежеспособность. Налоговая служба, в частности, была среди тех, кто настаивает на переходе к конкурсному производству.

Завод дизель-генераторов «РУМО» взят под внешнее управление: ещё не банкрот