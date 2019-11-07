Симферополь, , 11:47 — REGNUM Подрядчик капремонта дороги в центре Симферополя обещает выполнить основные работы до 25 ноября, после чего на ней возобновят движение транспорта. Об этом 7 ноября на совещании с подрядчиками ремонта дорог заявила главы администрации крымской столицы Елены Проценко.

«На Александра Невского осталось проложить коммуникации и два нижних слоя асфальтобетонной смеси. По словам подрядчика, 25 ноября будет завершена данная работа и запущено движение по всей улице», — отметила глава города.

По её словам, укладка финишного слоя асфальта должна быть выполнена до 1 декабря. Движение по мосту на ул. Толстого обещают запустить до 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 сентября администрация Симферополя изменила схему движения в центре города в связи с началом второго этапа капитального ремонта улицы Розы Люксембург (Александра Невского) на участке от ул. Жуковского до ул. Толстого.

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