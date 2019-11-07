Оренбург, , 11:44 — REGNUM В Оренбурге на рассмотрение в горсовет внесен проект бюджета на 2020 год. В конце декабря документ должен быть принят депутатским корпусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

С 11 ноября над проектом начнут работать члены комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Ожидается, что бюджет будет бездефицитным. Согласно законопроекту общий объем доходов городского бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 13 261 029 500 рублей, расходов — в этом же объеме.

Добавим, что на 2019 год горсовет в декабре 2018 года утвердил также бездефицитный бюджет с доходной частью в сумме 10 млрд 396 млн рублей.

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