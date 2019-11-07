Москва, , 11:37 — REGNUM Центробанк понизил прогнозы по инфляции на 2019 и 2020 год, но затем показатель будет стабильно находиться около 4%. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Мы понизили прогноз по инфляции до 3,2%-3,7% на конец этого года — было 4%-4,5%. И на следующий год — до 3,5%-4% (было 4%). В дальнейшем на прогнозном горизонте инфляция будет оставаться на целевом уровне вблизи 4%», — заявила Набиуллина.

При этом, по ее словам, регулятор будет внимательно следить за проинфляционными рисками.

«Это и замедление мировой экономики и, конечно, решения в области бюджетной политики», — отметила Набиуллина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Набиуллина заявила о потенциале для смягчения денежно-кредитной политики в РФ.

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