Москва, , 11:38 — REGNUM Рейтинг регионов России, где были самые большие продажи автомобилей отечественных марок за период с января по сентябрь 2019 года, составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Возглавила этот список Самарская область, где за отчетный период было продано 15,5 тыс. новых автомобилей отечественных брендов. Вторая строчка принадлежит Татарии. Там за январь-сентябрь было реализовано 14,6 тыс. отечественных машин. Замыкает тройку лидеров — Башкирия с показателем 13,4 тыс. проданных авто.

Четвертое и пятое места занимают Московская (10,3 тыс. ед.) и Свердловская области (9,2 тыс. ед.) соответственно.

Кроме того, в топ-10 регионов с самыми большими продажами автомобилей отечественных марок вошли: Пермский край (8,5 тыс. ед.), Челябинская область (8,3 тыс. ед.), Краснодарский край (7,7 тыс. ед.), Санкт-Петербург (7,6 тыс. ед.) и Москва (7,6 тыс. ед.).

Напомним, всего за три квартала 2019 года на российском авторынке было продано 258,7 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 2% выше показателя продаж аналогичного периода 2018 года.

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