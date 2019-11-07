Москва, , 11:38 — REGNUM В Хабаровском крае сельское хозяйство ориентировано на китайский рынок, что не позволяет развивать должным образом животноводство. Об этом 7 ноября заявил заместитель министра сельского хозяйства Хабаровского края Андрей Романченко на втором Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, фермерские хозяйства региона ориентированы на китайский рынок. Им нерентабельно заниматься животноводством, вместо этого популярным стало выращивание сои.

«Крупные предприятия все завязали с животноводством, выращивают сою и знают, что у них есть сбыт на тысячу лет вперёд», — отметил Романченко.

Причем землю сдают в аренду китайцам, посетовал чиновник.

«За 20 лет люди обзавелись российскими паспортами», — заявил Романченко.

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