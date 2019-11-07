Уфа, , 11:38 — REGNUM Воду из крана в городе Уфе можно пить спокойно. Об этом 7 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, очистка воды на уфимском водоканале ведется при помощи фильтров и ламп, а также реагентами. При этом уфимский водоканал практически не использует взрывоопасный хлор. Реагентом же выступает обычная поваренная соль, отметил он.

Кроме этого, предприятие закупило 1400 тонн сульфата алюминия, который удаляет из воды мельчайшие взвешенные частицы. Этого количества хватит предприятию на 2 года, добавил он.

По словам Радия Харибова, на городском водоканале проверяются каждый день 150 показателей качества воды. В последние годы превышений норм нет и не предвидится.