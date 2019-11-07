Тбилиси, , 11:29 — REGNUM За 10 месяцев текущего года из Грузии в Россию было вывезено более 47 млн бутылок вина, что на 11% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По данным Национального агентства вина Грузии, общий объем произведенного в январе-октябре 2019 года экспорта составил 75,6 млн бутылок, соответственно, на долю России приходится более 62% всего экспорта. Остальные менее 48% распределяют между собой еще 52 страны мира.

Второе место по экспорту грузинского вина занимает Украина, куда было вывезено более 8,3 млн бутылок, третью позицию удерживает Китай (более 6 млн бутылок). Причем, экспорт на Украину уменьшился примерно на 0,5% или на 40 тысяч бутылок, а экспорт в Китай за этот же период увеличился на 12%.

В десятку импортеров грузинского вина также вошли Польша (более 3,2 млн бутылок), Казахстан (свыше 2,9 млн бутылок), Белоруссия (до 2,2 млн бутылок), Латвия (до 1,1 млн бутылок), США (603,8 тысяч бутылок), Литва (570 тысяч бутылок) и Эстония (559 тысяч бутылок).

Тем не менее, главными стратегическими рынками грузинского вина в агентстве называют США, Великобританию (куда было вывезено до 107 тысяч бутылок), Польшу и Китай. Особый рост экспорта зафиксирован в Молдавию (на 7090%, что составило более 509 тысяч бутылок) и Швецию (на 460%, что составило до 65 тысяч бутылок).

Кроме того, за этот же период из Грузии в 23 страны мира вывезено 23,8 млн бутылок бренди, что на 52% превышает показатель за январь-октябрь прошлого года. В 27 стран мира экспортировано 521,7 тысяч бутылок чачи (грузинской водки), что на 62% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Общий доход от экспорта всей алкогольной продукции составил $284 млн, что на 12% выше показателя за 10 месяцев 2018 года.