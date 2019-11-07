Воронеж, , 11:27 — REGNUM Восстановить формат облпотребкооперации с целью дать возможность местным производителям активнее продвигать свою продукцию предложил губернатор Александр Гусев 7 ноября, в ходе посещения Центрального рынка Воронежа. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Есть идея восстановить формат облпотребкооперации. Чтобы местные небольшие производители получали выход своей продукции на рынки и ярмарки Воронежской области», — пояснил глава региона.

По мнению воронежского губернатора, продукция, которая сегодня продаётся на прилавках региона, «не всегда качественная, ассортимент небольшой», и эту ситуацию нужно исправлять.

«Заодно поддержим наших селян. Оператором этой системы можно сделать как раз Центральный рынок. Давайте изучим эту возможность, её сильные и, возможно, слабые стороны и примем решение», — сказал губернатор.

Также глава региона поддержал решение о передаче управления Центрального рынка кооперативу предпринимателей, обратив внимание на созданные на рынке условия.