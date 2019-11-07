Воронеж, 7 ноября 2019, 11:27 — REGNUM Восстановить формат облпотребкооперации с целью дать возможность местным производителям активнее продвигать свою продукцию предложил губернатор Александр Гусев 7 ноября, в ходе посещения Центрального рынка Воронежа. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.
По мнению воронежского губернатора, продукция, которая сегодня продаётся на прилавках региона, «не всегда качественная, ассортимент небольшой», и эту ситуацию нужно исправлять.
Также глава региона поддержал решение о передаче управления Центрального рынка кооперативу предпринимателей, обратив внимание на созданные на рынке условия.