Оренбург, , 11:21 — REGNUM Долги жителей Оренбургской области за свет и тепло превысили 2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в регионе.

На начало ноября 2019 года сумма задолженности населения за потребленную тепловую энергию составила около 1,8 млрд рублей. За электричество сумма долга — более 500 млн рублей.

С 1 ноября энергетики усилили меры воздействия на злостных должников. Проводятся рейды по ограничению подачи ресурса. Кроме того, проводятся совместные со службой судебных приставов мероприятия, связанные с арестом и последующим изъятием имущества, а также запретом на выезд за границу.