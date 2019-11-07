Москва, , 11:17 — REGNUM Дилеры Volkswagen в России приступили к продажам автомобиля Volkswagen Touareg Business. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В моторной линейке новинки имеются два двигателя. Один из них — бензиновый агрегат мощностью 249 л. с., а второй — дизельный двигатель той же мощности. Моторы работают в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

Дизайн машины отличается рейлингами и легкосплавными колёсными дисками размером 18 дюймов. В салоне же автомобиля больших изменений нет. Автопроизводители установили вместо медиаразъёмов электропривода шторки багажника. Кроме того, в спецверсии имеется память настройки зеркал заднего вида и передних кресел.

В исполнении Business, как и в предыдущей версии, есть пневматическая подвеска, двухзонный климатический контроль, электрический подогрев всех кресел и переднего стекла, камера обзора заднего вида, а также электрический привод багажника.

Противоугонная система автомобиля имеет автономную сирену, датчик объема и защиту от буксировки.

Напомним, в начале ноября компания Volkswagen в РФ приступила к реализации на российском авторынке автомобиля Polo Select. Главной отличительной особенностью модели является приложение Volkswagen Connect для управления некоторыми функциями машины.

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