Москва, , 11:08 — REGNUM Регулярные прямые рейсы в Москву, Екатеринбург и Новосибирск запущены китайской компанией Alibaba для доставки товаров с AliExpress. Об этом говорится в сообщении российского подразделения AliExpress.

В компании впервые начали подобный проект, нацеленный на сокращение времени доставки товаров из Китая в Россию до десяти дней. В проекте также участвуют логистический оператор Cainiao и «Почта России».

Самолеты в названные города будут летать ежедневно. Накануне Всемирного дня шопинга 11 ноября количество рейсов удвоят. Посылки будут принимать и обрабатывать во «Внуково», в Новосибирске и Екатеринбурге, затем заказы поступят в отделения связи и далее — к покупателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Aliexpress открыл свой первый «физический» магазин в Европе.

Читайте также: Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

А также: Aliexpress открыл в Мадриде «ворота в Европу»