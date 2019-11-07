Казань, , 11:07 — REGNUM В Татарии единым лотом на продажу выставлен имущественный комплекс из 22 объектов недвижимости (зданий, строений и участков), а также мебель, основные средства производства, оборудование и прочее имущество, принадлежащее АО «Татагролизинг». Государственный тендер организован АО «Агентство по государственному заказу РТ» и пройдёт 4 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Имущество находится на улице Лебедева, 4 и улице Пригородная, 2 в Казани и принадлежит республиканскому холдингу. Начальная цена единого лота — 208 103 500 рублей с «ценой отсечения» — 180 млн рублей и один рубль. «Шаг понижения» составит около 9,367 млн рублей, а «шаг аукциона» — 4,683 млн рублей.

В списке лотов — здания складов, здание заводоуправления, гаражи, здание механической мастерской, здания цехов, два земельных участка — площадью 29,7 тыс. кв. м и 2,15 тыс. кв. м и другое имущество. Покупателю также предлагается оптом скупить ковры, столы, диваны, компьютеры, оборудование столовой и многое другое.

Напомним, это не первая попытка продать данное имущество. Тендеры, объявленные в апреле и июле 2019 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.