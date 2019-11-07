Москва, , 11:06 — REGNUM Вообще, эта «инициатива» Минстроя РФ больше похожа на провокацию — разумной политикой в таком подходе даже не пахнет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 ноября, комментируя инициативу Министерства строительства ремонта ветхих домов за счёт граждан.

«Я уже не говорю о том, что государство обмануло граждан с данным при приватизации жилья обещанием провести его капитальный ремонт за счёт бюджетных средств.

Мы это, кстати говоря, не забыли. И вот теперь — идея повесить и ремонт даже ветхого жилья на самих его и без того малоимущих обитателей!

Раз уж эта инициатива Минстроя будет обсуждаться в Госдуме именно сегодня, 7 ноября, напомню, что в СССР право на бесплатное жильё было гарантировано в Конституции — впервые в мире.

Думаю, однако, что этот пробный шар откатится назад: президент «зарвавшихся» чиновников раскритикует, накажет им проявлять заботу о простых гражданах. А они ответят ему повышением рейтинга доверия», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой России планирует разработать отдельные подпрограммы капремонта ветхого жилья, и по одной из них нагрузку по ремонту жилья могут переложить на граждан.

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