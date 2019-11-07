Москва, , 11:10 — REGNUM Из-за низкого спроса на электромобили на российском авторынке в ближайшие годы японская компания Toyota не будет открывать в стране производство электрифицированных моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего генерального менеджера департамента корпоративного планирования Toyota Motor Анну Осика.

«В настоящий момент компания не рассматривает возможность локализации производства автомобилей на альтернативных источниках энергии в России, так как потребности российского рынка на текущем этапе не позволяют строить подобные планы», — сообщила Осика.

Ранее издание Nikkei сообщило, что массовое производство электрических машин Toyota планирует запустить к 2020 году. Кроме того, автопроизводитель собирается создать электрокар с запасом хода не менее 300 км. Эта модель может быть построена на основе автомобилей Prius или седан Corolla.

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