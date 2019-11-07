Магадан, Магаданская область, , 11:06 — REGNUM Колымский губернатор Сергей Носов на заседании областного правительства потребовал от министров отчётов по исполнению федеральных программ в разных сферах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Мне необходимо иметь перед глазами, сколько, кому нужно освоить федеральных денег. Механизм гильотины никто не отменял. За неосвоенные федеральные деньги грозят штрафы. Хотелось бы послушать каждого министра. Данные есть, но никто из регионального минфина в колокол не бьёт. Мы потеряем суммы и будем ущемлены в правах. Пострадают жители. Прошу подготовить отчёт», — потребовал губернатор Магаданской области при обсуждении бюджета региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов, известный резкими высказываниями и жёсткими решениями, за неразбериху с выплатами зарплат учителям в качестве наказания лишил чиновников 50% переменной части зарплаты.