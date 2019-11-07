р-н Звериноголовский, , 10:48 — REGNUM В Курганской области урановый холдинг «Атомредметзолото» приступил к разведке запасов на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. Планируется бурение 238 скважин, геофизические исследования, гидрогеологические и инженерно-геологические работы и другие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе холдинга.

Разведка ведётся безопасным для экологии и жителей района способом, отмечают в холдинге. Проект прошёл государственную экспертизу, в том числе утверждены экологические мероприятия.

После геологоразведки начнутся опытно-промышленные работы.