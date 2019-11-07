Тбилиси, , 10:39 — REGNUM В Грузии забастовали работники находящейся в Гардабани теплоэлектростанции, носящей название ТбилГРЭС. По информации грузинских телеканалов, в забастовке, которая продолжается второй день, участвуют до 200 сотрудников электростанции.

Главное требование митингующих — повышение заработной платы на 50%, а также выплата им премий и надбавок.

Работники станции утверждают, что еще с мая проводили переговоры по этому вопросу с дирекцией станции, но ни к какому соглашению не пришли, поэтому и решили обратиться к крайней мере.

Бастующие заявляют, что возобновят работу только в случае удовлетворения их главного требования.