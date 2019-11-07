Москва, , 10:07 — REGNUM Российские фондовые площадки и рубль по-прежнему поддержаны явным позитивом на американских биржах, которые на этой неделе снова бьют исторические рекорды по индексам S&P500 и Nasdaq — в ожидании торговой сделки США с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Снизившиеся вечером 6 ноября с $63.5 до $62 за баррель цены на нефть, на фоне роста до 7,9 млн баррелей такого волатильного показателя, как недельные запасы, не способны в этой ситуации сколько-нибудь существенно повлиять на динамику российской валюты, как и почти нейтральная динамика доллара к корзине валют на мировых рынках, где доллар за сутки прибавил по отношению к евро и к юаню незначительную величину в пределах погрешности и почти столько же потерял к японской иене.

В этих условиях на стороне крепкого рубля продолжит «играть», прежде всего, дифференциал в процентных ставках, который сейчас очень велик. При ставке ЦБ России 6.5% в России, доходность 10-летних ОФЗ в России составляет 6.35% годовых, при том что аналогичные бумаги США торгуются под 1.8%, а бонды ключевых стран Европы и вовсе в отрицательной области.

Как результат, доллар может испытывать до конца недели разве что кратковременные подъёмы до отметок не выше 64,3 руб за доллар.

Однако любой возможный подъём лишь будет использован рынком, чтобы настойчиво продвигать курс ниже — для начала в район 62,5 руб., где и расположена ближайшая техническая цель на ноябрь», — полагает эксперт.

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