Москва, , 10:05 — REGNUM Политика накопления запасов, которую проводит правительство РФ, не только гарантирует наступление кризиса, но и делает его последствия особенно разрушительными, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая объяснила низкие темпы экономического роста РФ в том числе и качеством инвестиционного климата в стране.

«Низкие темпы инвестирования также не вызывают вопросов, учитывая, что в реальном размере бюджетные расходы стабильно сокращаются. В данных условиях возможно лишь два выхода: либо ждать, что частные компании все вместе начнут инвестировать и жертвовать своими накоплениями, либо осуществить необходимый «толчок» за счёт государственных вливаний, — сказал Григорьев. — К сожалению, политика профицитного бюджета и накопления резервов исключает второй вариант, а первый может стать реальностью только при почти фантастическом стечении обстоятельств».

Внутренние ресурсы для мобилизации экономики РФ, как полагает Григорьев, оказываются заблокированы проводимой экономической политикой, согласно которой главное — это накапливать запасы, чтобы не так сильно упасть в очередной кризис. Однако именно такой подход и выступает гарантией не только наступления кризиса, но и его наиболее разрушительного влияния на российскую экономику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, к внутренним причинам низких темпов экономического роста РФ относятся проблемы инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничивает деловую активность.

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