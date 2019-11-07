Омск, , 10:03 — REGNUM XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана позволяет перевести двусторонние взаимоотношения на более высокий уровень. Об этом 7 ноября заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Казахстан для нас является ближайшим партнёром. У нас граница очень большая и затрагивает насколько наших регионов», — сказал Меняйло. По его словам, в России есть поставщики, готовые к сотрудничеству.

Он добавил, что внутренний рынок наполнен, и необходимо наращивать объёмы производства, в том числе в сфере переработки продукции и в сфере высоких технологий.

Полпред привёл в качестве примера Алтайский край, где товарооборот с Казахстаном растет в 2019 году большими темпами, чем в 2018 году.

«Знаете есть высказывание на Кавказе, что сосед бывает ближе родного брата», — добавил Меняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. 7 ноября губернатор Омской области Александр Бурков и Сергей Меняйло совершили обход выставки в омском Конгресс-холле.