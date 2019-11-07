Москва, , 10:00 — REGNUM Нефть 6 ноября подешевела после трех дней роста и остается под давлением 7 ноября на утренней сессии, находясь под влиянием сразу нескольких медвежьих факторов. Нефть маарки Brent, обновив локальные максимумы в районе $62,30, отскочила к 100-дневной скользящей средней, которая выступила в роли поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Котировки продемонстрировали разворот на сочетании угасания интереса к риску и слабых данных минэнерго США. Согласно свежему отчету ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США подскочили почти на 8 млн баррелей против прогноза на уровне 1,5 млн баррелей. Добыча при этом осталась на рекордном максимуме 12,6 млн баррелей в день.

Дополнительный негатив на рынок черного золота привнесли сообщения о том, что США и Китай могут не подписать промежуточную торговую сделку в этом месяце, поскольку лидеры двух стран еще не определились с местом и временем встречи, которая с большой долей вероятности будет перенесена на декабрь.

Отсутствие прогресса в отношениях двух крупнейших экономик мира постепенно отбивает у инвесторов желание рисковать, что уже отражается на динамике нефтяных цен и высокодоходных активов в целом, тогда как укрепление доллара оказывает дополнительное давление на Brent.

В краткосрочной перспективе главная задача нефтяных фьючерсов — удержаться над уровнем $61,50 за баррель, который в свою очередь защищает отметку $61. Более глубокая просадка вернет в игру психологический уровень $60 долларов, который может быть утрачен в случае подтверждения переноса торговых переговоров», — считает эксперт.

Читайте также: https://regnum.ru/news/economy/2770400.html