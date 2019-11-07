Москва, 7 ноября 2019, 09:51 — REGNUM Производительность труда в РФ является одной из самых низких в мире, в том числе и из-за того, что политика правительства по встраиванию страны в глобальные цепочки производства оказалась крайне неэффективной, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая объяснила низкие темпы экономического роста РФ как внешними причинами (замедление мировой экономики), так и внутренними (инвестиционный климат, производительность труда и так далее).
Что касается производительности труда в России, то она, как заметил Григорьев, является одной из самых низких в мире. Связано это с неэффективностью внешнеэкономической политики по встраиванию в глобальные цепочки производства, а также с провалом усилий правительства по модернизации российской экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, темпы роста экономики РФ вызывают обеспокоенность.
Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина обеспокоена не оправдавшимися прогнозами экономического роста