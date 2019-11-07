Москва, , 09:51 — REGNUM Производительность труда в РФ является одной из самых низких в мире, в том числе и из-за того, что политика правительства по встраиванию страны в глобальные цепочки производства оказалась крайне неэффективной, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая объяснила низкие темпы экономического роста РФ как внешними причинами (замедление мировой экономики), так и внутренними (инвестиционный климат, производительность труда и так далее).

«Действительно, мир сейчас переживает глобальный тренд замедления экономического роста, но говорить, что это плохо для российской экономики, всё же преждевременно, — сказал Григорьев. — Так, в 2018-м году у нас были рекордные за всю историю показатели профицита счёта текущих операций — порядка 7% ВВП. Другое дело, что, согласно нормам бюджетного правила, полученные средства не были направлены в экономику, а пошли на пополнение резервов (объём ФНБ достиг 8 трлн рублей)».

Что касается производительности труда в России, то она, как заметил Григорьев, является одной из самых низких в мире. Связано это с неэффективностью внешнеэкономической политики по встраиванию в глобальные цепочки производства, а также с провалом усилий правительства по модернизации российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, темпы роста экономики РФ вызывают обеспокоенность.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина обеспокоена не оправдавшимися прогнозами экономического роста