Самара, , 09:53 — REGNUM Новая школа откроется в 2020 году в Самаре. Об это 6 ноября сообщает пресс-служба администрации города.

Новое образовательное учреждение возводится с августа текущего года блоками в микрорайоне Новая Самара и рассчитано на 1200 учеников, учащихся в одну смену.

В настоящий момент рабочие залили фундамент и построили первые этажи всех секций. Сейчас идет работа по монтажу перекрытия второго этажа.

Отмечается, что хотя срок сдачи школы запланирован на декабрь 2020 года, работы ведутся с опережением графика. Таким образом, дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут пойти в новую школу уже с 1 сентября 2020 года.

Напомним, что строительство школы осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».