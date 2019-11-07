Москва, , 09:49 — REGNUM На первый взгляд предложение Минстроя РФ о ремонте ветхих домов за счёт граждан звучит, как попытка государства устраниться от проблем с ветхим жильем и переложить всю ответственностью на жильцов, но это не совсем так, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Многие забывают сказать, что Минстрой предлагает и другой вариант — софинансировать ремонт из регионального или муниципального бюджетов, а также в ускоренном порядке переводить эти дома в статус аварийных.

С последним часто не согласны жильцы, потому что это предполагает их переезд в другие дома и часто в других районах их города.

Но тогда логика законодателя становится понятной: хочешь оставаться в таком ветхом доме — плати из своего кармана.

А, если местные власти согласны, то имеют права вложить и свои деньги», — высказал своё мнение политоло .

Как сообщало ИА REGNUM, для ветхого жилья — зданий, износ которых превышает 70%, но которые ещё не признаны аварийными — могут быть разработаны специальные программы капремонта. С такой инициативой выступило Минстрой РФ.