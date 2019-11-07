Москва, 7 ноября 2019, 09:49 — REGNUM На первый взгляд предложение Минстроя РФ о ремонте ветхих домов за счёт граждан звучит, как попытка государства устраниться от проблем с ветхим жильем и переложить всю ответственностью на жильцов, но это не совсем так, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, для ветхого жилья — зданий, износ которых превышает 70%, но которые ещё не признаны аварийными — могут быть разработаны специальные программы капремонта. С такой инициативой выступило Минстрой РФ.