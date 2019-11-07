Москва, , 09:45 — REGNUM За первые три квартала 2019 года российские автолюбители потратили на покупку автомобилей Е-сегмента порядка 96,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

К Е-классу относят машины высшего среднего класса, этот сегмент еще называют бизнес-классом. Автомобили этого сегмента обладают мотором на два литра и мощностью 150 «лошадей». В России самым распространенным авто этого сегмента является японская модель Toyota Camry. За январь-сентябрь 2019 года жители России потратили на покупку 23 591 единицы этой модели свыше 43 млрд рублей.

На второй строчке по доходности в этом сегменте немецкая модель Mercedes-Benz E-Класс. За девять месяцев 2019 года на ее покупку в России было потрачено 19 млрд рублей. Обладателями Mercedes-Benz E-Класс за отчетный период стали 5 369 автолюбителей.

Замыкает тройку лидеров BMW 5-Серии, на приобретение которого было потрачено 16,2 млрд рублей за 4 693 экземпляра.

Также в этот рейтинг попали автомобили бизнесс-класса Lexus ES и KIA Stinger. За январь-сентябрь 2019 года было продано 1 269 экземпляров Lexus ES на сумму в 3,6 млрд рублей и 1077 единиц KIA Stinger на 2,4 млрд рублей.

Напомним, по данным агентства «Автостат», за период с января по сентябрь 2019 года жители России потратили на приобретение новых легковых автомобилей 1 трлн 819 млрд рублей.

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