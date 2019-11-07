Омск, , 09:30 — REGNUM Одним из ключевых событий первого дня XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проводится в Омске, стало заседание Российско-Казахстанского делового совета. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в пресс-службе правительства Омской области.

На заседании директор департамента экономической торговли министерства торговли и интеграции Казахстана Темирлан Жантасов отметил, что «с участием российского капитала в Казахстане успешно осуществляют деятельность более 10 тысяч предприятий».

«Они (предприятия — прим. ИА REGNUM) представлены практически во всех сферах экономики», — сказал Жантасов.

В целом участники заседания обсудили развитие приграничного сотрудничества, кооперационных связей, экспорта, перспективы сотрудничества в области энергетики.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалко, торговый оборот России с Казахстаном растет примерно на 5% в год и в 2018 году достиг $18 млрд.

Впрочем, Падалко подчеркнул, что «это очень мало по сравнению с реальными возможностями, которые могут открыться перед нашими странами в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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